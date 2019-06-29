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برلماني يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الشباب بعد إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب

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برلماني يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الشباب بعد إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب برلماني يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الشباب بعد إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب

أبدى الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، انزعاجه من الأنباء التي رددتها وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية من اتخاذ اتحاد كرة القدم قرارا بتخفيف العقوبة عن اللاعب عمرو وردة.

ووجَّه "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه للوزير قائلا: "يا معالي الوزير الأخلاق أهم من البطولة وكان يجب على الجميع الالتزام بجميع التعليمات التى يؤكدها الرئيس عبد الفتاح بضرورة الالتزام بالأخلاق لإظهار صورة الحضارية أمام العالم كله".

وتساءل: "لماذا يصمت وزير الشباب والرياضة عن مثل هذه التصرفات التى تسيء للشباب والرياضة المصرية؟".

الموجز

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