أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: اهتم المستثمرون في الأسواق العالمية بتطورات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين خلال الأسبوع الماضي، قبيل اجتماع مرتقب بين رئيسي البلدين في قمة العشرين.

ومن جانب أخر، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار مسؤولو الأخير إلى أنهم لايزالوا ينتظرون البيانات الاقتصادية التي ستحدد اتجاه خفض معدل الفائدة من عدمه في اجتماع الشهر المقبل.

بكين تطالب واشنطن بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية

طالبت الحكومة الصينية الولايات المتحدة بوقف الممارسات "غير اللائقة" ضد الشركات الصينية.

محدث.. حزب أردوغان يخسر انتخابات إسطنبول للمرة الثانية لصالح المعارضة

تمكن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من الفوز في إعادة انتخاب عمدة إسطنبول، في خسارة للمرة الثانية لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اعترف بالهزيمة.

"بلاك روك": الذهب سيواصل الارتفاع عالمياً

تتوقع "بلاك روك" أن يواصل معدن الذهب مكاسبه على مدار العام الجاري نتيجة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أصبحت تميل نحو أن تكون تيسيرية.

ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول مثل الصين واليابان بتنفيذ مزيد من إجراءات حماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة ضد إيران

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على قادة إيران، في أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي

قال محلل في بنك "يو.بي.إس" إن الاقتصاد العالمي سيكون على بعد خطوة واحدة من الركود حال فشل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بـ21 شهراً

انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً خلال الشهر الجاري، مع مخاوف التوترات التجارية.

إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 23 يوليو

قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إنه سيتم إعلان رئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة في 23 يوليو/تموز المقبل.

باول: الفيدرالي لا يزال يدرس إمكانية خفض معدلات الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك يقوم بتقييم ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وزير الخزانة الأمريكي: اكتمال الاتفاق التجاري مع الصين بنسبة 90%

صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين بأن حوالي 90 بالمائة من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد اكتمل.

ترامب يصف سياسة الفيدرالي بـ"الجنون" ويتمنى دراجي بدلاً من باول

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، واصفاً سياسته النقدية بـ"الجنون".

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 12.8 مليون برميل

شهدت مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعاً قوياً بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

مورجان ستانلي: حان وقت شراء عملات الأسواق الناشئة

يرى بنك "مورجان ستانلي" أن الدولار الأمريكي يحتمل أن يكون في مرحلة السوق الهابط ما يعني أن عملات الأسواق الناشئة تتجه لأداء جيد هذا العام على الرغم من ضعف توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وزير الطاقة الروسي: أوبك وحلفاؤها قد يتوصلون لاتفاق بشأن الإنتاج

يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن منظمة أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط قد يتوصلون إلى اتفاق عندما يجتمعون لمناقشة مستويات إنتاجهم العالمي من الخام في فيننا.

تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 3.1% خلال الربع الأول

تأكد تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع خفض تقديرات إنفاق المستهلكين.

فورد تعلن خطة لتسريح 12 ألف موظف وإغلاق مصانع بأوروبا

قالت شركة "فورد" إنها ستخفض 12 ألف وظيفة في أوروبا مع إطلاق نماذج جديدة مع إضافة التكنولوجيا الكهربية لسياراتها، في محاولة لتحويل المنطقة الخاسرة للربحية.

ترامب لـ"بوتين": لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، في إطار المخاوف من تكرار تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

"كريدي سويس" يتعثر وحيداً في اختبار التحمل المالي للفيدرالي

لم يتمكن بنك "كريدي سويس" من اجتياز اختيار التحمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ليكون البنك الوحيد الذي يتعثر في ذلك الاختبار.

سندات الخردة للشركات العالمية تتلقى أكبر تدفقات نقدية منذ فبراير

تلقت صناديق الاستثمار في سندات الشركات ذات الدرجة غير الاستثمارية (الخردة) أكبر تدفقات نقدية منذ فبراير/شباط في الأسبوع الجاري، مع النبرة الحذرة وتوقعات تيسير السياسة النقدية عالمياً.

ارتفاع ضحايا منجم النحاس التابع لـ"جلينكور" إلى 43 عاملاً

ارتفع عدد عمال المناجم الذين لقوا حتفهم إثر إنهيار جزئي لمنجم نحاس تابع لشركة "جلينكور" في الكونغو الديمقراطية إلى 43 عاملاُ.

رئيس الصين يدعو دول العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ زعماء دول مجموعة العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي، مع التأكيد على السعي لإحراز تقدم بالمفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي.



محدث.. الذهب يحقق أكبر صعود شهري بـ3سنوات بمكاسب 102 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع انطلاق قمة العشرين لتسجل أكبر مكاسب شهرية في 3 سنوات تجاوزت 100 دولار.