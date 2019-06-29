قبل تنحيها..ولي العهد السعودي يبحث مع "ماي" مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الرياض - مباشر: بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وصرحت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، الخميس الماضي، أن ماي ستجتمع الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تفجيرية استهدف نحو 6 ناقلات نفط في بخليج عُمان وبقرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، فضلاً عن استمرار زيادة وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إسقاط الأخيرة طائرة تابعة للجيش الأمريكي.

ويشار، إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من المقرر أن تتنحى رسمياً بنهاية شهر يوليو / تموز المقبل.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، خالد الفالح، وسكرتير سمو ولي العهد، بندر الرشيد.

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