ترامب يعلن استئناف المحادثات التجارية مع الصين وإلغاء حظر هواوي

مباشر: توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق من شأنه استئناف المحادثات التجارية بينهما، في خطوة تخفف من القلق العالمي حيال الحرب التجارية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي حين بينغ على هامش قمة العشرين، اليوم السبت، إن الاجتماع جاء كأفضل ما يمكن، مؤكداً أن المفاوضات مع الصين سوف تعود من جديد.

واتفق الجانبان الأمريكي والصيني على عدم زيادة التعريفات الجمركية على أي من سلع البلدين في الوقت الحالي.

كما أشار ترامب إلى أنه سوف يلغي الحظر المفروض على بيع المعدات الأمريكية إلى شركة "هواوي" الصينية.

وتابع: "وافقت على استئناف بيع المعدات التي لا تمثل مشكلة للأمن القومي إلى هواوي، وسيكون هناك اجتماع أمريكي لمناقشة الأمر".

لكن الرئيس الأمريكي ذكر أن قضية شركة هواوي سيتم حلها في نهاية جولة المفاوضات التجارية بين الجانبين.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ضمت هواوي للقائمة السوداء التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، كما منعت الشركات من إمدادها بالمعدات.