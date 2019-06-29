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السعودية والبنك الدولي يبحثان التعاون باستعدادات المملكة لاستضافة قمة العشرين

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السعودية والبنك الدولي يبحثان التعاون باستعدادات المملكة لاستضافة قمة العشرين السعودية والبنك الدولي يبحثان التعاون باستعدادات المملكة لاستضافة قمة العشرين

الرياض - مباشر: بحث ولي العهد السعودي، نائب مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، مجالات التعاون باستعدادات المملكة لاستضافة قمة العشرين القادمة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون مع البنك بما في ذلك استعدادات المملكة لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين القادمة، إضافة إلى دعم المملكة للمشاريع التي يقوم بها البنك في الدول الأكثر حاجة.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، خالد الفالح، وسكرتير سمو ولي العهد، بندر الرشيد.

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