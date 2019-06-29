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بوتين يؤكد لولي العهد السعودي أهمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك

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بوتين يؤكد لولي العهد السعودي أهمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك بوتين يؤكد لولي العهد السعودي أهمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك

الرياض - مباشر: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية التعاون التجاري والاستثماري.

وبحث ولي العهد السعودي، مع الرئيس الروسي، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين في اليابان، مجالات التنسيق المشترك وبخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأشار بوتين، إلى الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، مبدياً تطلعه لهذه الزيارة.

وعبر الرئيس الروسي، عن سروره بلقاء ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك.

ورحب، باستضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين القادمة، معرباً عن ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها سيسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي.

وأكد الرئيس الروسي، دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.

وحضر الاجتماع، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير الخارجية، إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، خالد الفالح.

كما حضر الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية،سيرجي لافروف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية، ماكسيم اوريشكين، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، ووزير الطاقة الكسندر نوفاك، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري، دميتري شوغاييف.

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