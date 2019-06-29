أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي: أصبحت مصر مركزا للإستقرار والأمن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب -
السفيرة عزيزة - تقرير ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

كتائب "حزب الله" العراقية تعلن تأییدھا لاقتحام سفارة البحرین وتعلق على الھجمات السيبرانیة الأمريكیة

Google+ Print

وأكد المتحدث الرسمي، باسم الكتائب، محمد محيي إن "كل من شاهد الاحتجاجات الشعبية يتأكد بأن من تحرك هم أبناء الشعب العراقي، الرافض لصفقات الذل والخيانة والتآمر على المقدسات العربية والإسلامية"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".

وتابع محيي أن "جماهير الشعب العراقي هي التي وقفت في الميدان، رافضة للصفقات التي تقوم بها العائلة الخليجية"، لافتا إلى أن "التقارير التي تقول خلاف ذلك تحاول مصادرة رأي الشعب العراقي".

© Photo / Mohamed Hemeda

وشدد المتحدث الرسمي باسم الكتائب أن "العراقيين لا يزالوا عند التزامهم في دعم الشعب الفلسطيني، والوقوف مع القضية الفلسطينية، بالتالي من حقهم الاعتراض على صفقة القرن أو التظاهر"، موضحا أن "تلك التحركات الشعبية لا تروق للبعض لأنهم يحاولون أن يوهموا العالم بأن العراقيين جميعا أصبحوا بجانب إسرائيل".

وأشار إلى أن "أمريكا منذ فترة طويلة تحاول أن تسيء إلى الكتائب، وتشن عليها حملات إعلامية لتشوية صورتها أمام الشعب الذي يعلم تضحيات التي قدمتها".

وحول المعلومات عن تنفيذ واشنطن هجمات سيبرانية ضد الكتائب وقادتها قال محيي أن "العداء الأمريكي لا يزال قائما منذ أن أجبرناهم على الخروج من العراق لذا، عمدوا أيضا على وضعنا على لائحة الإرهاب في عام 2009"، مشيرا إلى أنه "لن يستغرب في حال أقدمت أمريكا على تنفيذ هجمات سيبرانية افتراضية على مواقع الكتائب، لأن الحملة لا تزال مستمرة حتى مستوى التهديدات الأمنية".

وأكد أن "الكتائب تتعرض في كل يوم إلى هجمات كثيرة ومختلفة من قبل الأعداء، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية التي تعرضنا لها العام الماضي بعدما استهدف الأمريكين قواتنا على الشريط الحدودي السوري العراقي، وسقوط 19 شهيدا"، مضيفا "نحن ما زلنا في عين أمريكا عدوا، وفصيلا مقاوما مؤثرا وقادرا على إفشال مخططاتهم".

وكان عشرات الأشخاص قد اقتحموا الخميس الفائت، السفارة البحرينية في بغداد تنديدا بـ"صفقة القرن" التي يتناها الرئيس الأمريكي دونالد لإنهاء "الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي" وورشة المنامة التي عقد في البحرين يومي 26 و27 حزيران الجاري للغرض ذاته.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي