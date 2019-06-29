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الأطباء يمنعون الزيارة عن «ريهام سعيد»

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الأطباء يمنعون الزيارة عن «ريهام سعيد» الأطباء يمنعون الزيارة عن «ريهام سعيد»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم 

نشرت أخبار اليوم منذ قليل ، خبر خضوع الإعلامية ريهام سعيد لعملية خطرة في الوجه، بعدما أصيبت ببكتريا في وجهها، وتابعت أخبار اليوم أن الأطباء أكدوا أن الخطر لازال قائما، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ونقلت الصحيفة المصرية تخوف الأطباء من وصول البكتريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة، حتى لا تنتشر تلك البكتريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.

وشدد الأطباء على ريهام سعيد ضرورة الراحة لمدة شهر ومنع أي زيارة أو رؤية أحد خلال هذا الشهر وفقاً لما نشرته أخبار اليوم .

الموجز

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