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السعودية تبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع البرازيل والأرجنتين

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الرياض - مباشر: بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع رئيسي البرازيل والأرجنتين سبل التعاون الاقتصادي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، مع رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، لبحث آفاق التعاون بين المملكة والأرجنتين، وسبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

كما التقى ولي العهد، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو، لمناقشة علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية تطويرها وتعزيزها، في المجالات كافة.

وحضر اللقاءات، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، خالد الفالح، وسكرتير سمو ولي العهد، بندر الرشيد.

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