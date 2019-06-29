وكالة: اتفاق سعودي روسي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

مباشر: أعلن الرئیس الروسي، فلادیمیر بوتین، أن بلاده اتفقت مع السعودية على تمدید العمل باتفاق خفض إنتاج النفط في إطار الحصص التي تم الاتفاق حولھا سابقا.

وذكر التلفزیون الروسي، اليوم السبت، نقلاً عن بوتین تصريحاته خلال مؤتمر صحفي على ھامش قمة مجموعة العشرین، في مدينة أوساكا الیابانية، أنه تم الاتفاق مع ولي العھد السعودي، الأمیر محمد بن سلمان، على تمدید العمل بالاتفاق لخفض الإمدادات النفطية بین منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها، لمدة تتراوح ما بین 6 و9 أشهر، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأكد بوتين، أن خفض الإنتاج سیظل في إطار الحصص التي تم الاتفاق حولھا سابقا، والتي یستمر العمل بھا حتى نھایة شھر یونیو/حزيران الجاري.

والجدير بالذكر، أن منظمة "أوبك" اتفقت مع منتجین مستقلین بنهاية عام 2018، على تخفيض الإمدادات النفطية بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر بداية من يناير /كانون الثاني لعام 2019.

وحول نتائج قمة العشرین في أوساكا، قال بوتین، إنھا لم تسفر عن نتائج ھامة لكن المشاركین فیھا أكدوا عزمھم على تطویر نظام التجارة العالمیة وإصلاح منظمة التجارة العالمیة.

ولفت، إلى أن جمیع الدول المشاركة باستثناء الولایات المتحدة أكدت التزامھا باتفاقیة باریس حول المناخ.

ي الأسواق العالمية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.4 في المئة، عند تسوية تعاملات أمس، لتسجل مستوى 64.74 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس / آب القادم بأكثر من 1.6 في المئة عند مستوى 58.47 دولار للبرميل.

وكان وزيري الطاقة في السعودية وروسيا، قد أجريا أمس، بشأن الخيارات المتاحة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج من الخام ، والذي ينتهي صلاحيته في 30 يونيو / حزيران الجاري.

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