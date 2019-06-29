وفاة الفنان محمد أبو الوفا.. ونقيب الممثلين يكشف تفاصيل الدفنة والعزاء

كتب: ضياء السقا

توفي، صباح السبت، الفنان القدير محمد أبو الوفا، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام.

من جانبه قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لموقع "الوطن"، إن أسرته تستخرج حاليًا تصاريح الدفن، على أن تكون صلاة الجنازة بعد الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، مضيفًا أن العزاء سيكون اليوم في مسقط رأسه.

وكان أبو الوفا قد تعرض لوعكة صحية شديدة الفترة الأخيرة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل، حقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة، وظهر في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".