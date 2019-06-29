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ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية مع السيسي

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الرياض - مباشر: بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح ، على  هامش قمة العشرين باليابان.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية العربية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.

فيما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي أكد خلال اللقاء مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

وأشار، السيسي إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث أن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير بسام راضي، أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

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