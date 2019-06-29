على هامش قمة العشرين.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس ترامب

الرياض - مباشر: التقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بمدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين..

وأشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، خلال اللقاء بالإنجازات الكبيرة التي حققها الأمير محمد بن سلمان للمملكة، وبخاصة الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات التجارية والاقتصادية، والعسكرية، بين أمريكا والمملكة وما تحققها من مصالح مشتركة للبلدين، حيث وصفها ترامب بـ"الرائعة".

وقد أعرب ولي العهد، عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي على مشاعره الترحيبية، وقال " نحن نحاول أن نعمل الأفضل لبلدنا المملكة العربية السعودية، وهي رحلة طويلة، وإن عملنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، نحتاج إلى عمل المزيد".

وأضاف: " قمنا بالعمل معكم وأنجزنا العديد من الإنجازات العظيمة على الصعيد السياسي، والعسكري، والاقتصادي، بشكل خاص وبشكل غير مسبوق في الماضي، واعتقد أن هذا الأمر سيسهم على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير الوظائف والأمن في كلا البلدين، ونأمل في عمل المزيد".

وعقب ذلك جرى تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث التنسيق المشترك تجاه القضايا ومستجدات الأحداث الإقليمية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.

تشهد مدينة أوساكا اليابانية انطلاق أعمال الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، والتي تهدف لتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

ويشار، إلى أن الأمير محمد بن سلمان، قد القى كلمة اليوم، نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

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