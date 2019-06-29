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عمرو دياب ودينا الشربيني ترند مصر.. وأول ظهور رسمي لهما يثير الجدل.. والسوشيال ميديا: شهر عسل ده ولا إيه؟!

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عمرو دياب ودينا الشربيني ترند مصر.. وأول ظهور رسمي لهما يثير الجدل.. والسوشيال ميديا: شهر عسل ده ولا إيه؟! عمرو دياب ودينا الشربيني ترند مصر.. وأول ظهور رسمي لهما يثير الجدل.. والسوشيال ميديا: شهر عسل ده ولا إيه؟!

كتب: ضياء السقا

اشعل الفنان ، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بإنستجرام صورة تجمعه، بالممثلة دينا الشربيني، في أول ظهور رسمي لهما، أثناء تواجدهما في مدينة ماربيلا، الإسبانية.

وتصدر الهضبة ودينا ترند محرك البحث الأشهر، جوجل ، فضلا عن تداول الصورة على نطاق واسع بالسوشيال ميديا.

وظهر الثنائي متشابك الأيدي، وارتدت دينا فستان سهرة أسود، فيما ارتدى الهضبة بدلة سوداء.

وتعد الصورة المتداولة، الأولى التي ينشرها "الهضبة" مع الشربيني، عبر أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت علاقة عمرو بدينا الكثير من الأقاويل، إلا أن علاقة ارتباطهما أصبحت مؤخرا رسمية، بعد ظهورهما المتكرر معا.

وجاءت تعليقات جمهور السوشيال ميديا إيجابية، وأكدوا أن ظهورهما في إسبانيا يعد دليلا قاطعا على زواجهما بشكل رسمي، وربما يقضيان حاليا شهر العسل.

جانب من التعليقات على تويتر:

 

الموجز

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