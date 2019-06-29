السعودية: قضية التغير المناخي على أجندتنا خلال رئاسة مجموعة العشرين

الرياض - مباشر: قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن قضية التغير المناخي على أجندتنا خلال رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر / كانون الأول للعام الجاري.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أنه لضمان الاستدامة الاقتصادية، فسيكون موضوع التغير المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمان التوازن البيئي في العالم على أجندتنا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بالعام الجاري، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وذكر ولي العهد، أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهداف التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، موضحا الحاجة الملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري.

وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم.

وأكد ولي العهد، أن أمن واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحد أهم المواضيع التي تواجه العالم بشكلٍ عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاص، موضحا أنه سيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.

وقال ولي العهد :" إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة"، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، أن تجلب للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل.

وتابع، أنه في الوقت ذاته قد ينتج عن تلك الابتكارات تحديات جديدة مثل تغير أنماط العمل والمهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، مما يستوجب علينا معالجة هذه التحديات في أقرب وقت لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية.

وأوضح، أن على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولية العمل معا، والتعاون مع جميع الشركاء في العالم لخلق بيئةٍ يزدهر فيها العلم، وبما يعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل، معربا عن تفاؤله أكثر من أي وقت مضى؛ بعزيمة مجموعة العشرين وبقدرة أعضائها المشتركة على تحقيق ذلك.

وأشار ولي العهد، إلى أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، مؤكدا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

ورحب ولي العهد في ختام كلمته بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، معرباً عن تطلعه لاستضافتهم في الرياض.

تشهد مدينة أوساكا اليابانية انطلاق أعمال الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، والتي تهدف لتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

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