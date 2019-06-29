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ولي العهد السعودي: من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي

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ولي العهد السعودي: من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي ولي العهد السعودي: من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي

الرياض - مباشر: شدد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.

وأكد ال الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، ضمن فاعليات قمة العشرين باليابان، على أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى حلول توافقية بشأن القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي بعام 2020، لتفادي التدابير الحمائية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

جاء ذلك خلال كلمة الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار ولي العهد، إلى أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، مؤكدا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

وأشاد ولي العهد، بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، موضحا ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.

وألمح الأمير محمد بن سلمان، إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب، واللذين يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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