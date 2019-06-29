الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

جى بي سي نيوز :- قالت مصادر أن الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، من المشاريع المدرجة على الدورة الاستثنائية المقبلة، فيما بقي بحوزتها 6 مشاريع قوانين لم ترسلها حتى زوال نهار الخميس.

وتنطلق الدورة الاستثنائية في 21 تموز المقبل، وتتضمن 13 مشروع قانون ومشروع قانون معدلاً، وفق نص الإرادة الملكية التي صدرت بحر الأسبوع المنصرم.

ومشاريع القوانين الأربعة التي وصلت من الحكومة هي : مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019م، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، وفق هلا اخبار .

ولم يرد بعد من الحكومة 6 مشاريع قوانين وهي بحسب ما علمت هلا أخبار : مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.

ويوجد 3 مشاريع قوانين من المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية موجودة بين يدي اللجان وهي : مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018م.