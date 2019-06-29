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ولي العهد السعودي يطالب بتعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف

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ولي العهد السعودي يطالب بتعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ولي العهد السعودي يطالب بتعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف

الرياض - مباشر: أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أهمية تعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، ضمن فاعليات قمة العشرين باليابان، إن يجب تعزيز القدرة لتحقيق التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وفققاً لوكالة أنباء "واس".

وأشار ولي العهد السعودي، إلى ضرورة تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، والذي يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها.
 
جاء ذلك خلال كلمة الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

ووجه ولي العهد، الشكر لدولة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، على حسن استضافة بلاده للقمة، وهنأه على إدارته الناجحة، وعلى النتائج المتميزة التي حققتها القمة.

وأشاد، ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية لها هذا العام، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.

وأوضح، أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة.


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