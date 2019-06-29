الكرملين يؤكد توصل اجتماع روسي أمريكي إسرائيلي في القدس إلى اتفاقات حول سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،عن التوصل لعدد من الاتفاقيات الهامة بشأن سوريا في اجتماع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي.

واعتبر أنه يمكن النظر إلى هذا الاجتماع في القدس، في سياق التحضير للمحادثات المزمع عقدها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أوساكا على هامش قمة الدول العشرين هذا الأسبوع.

ورد بيسكوف بـ"نعم"عندما سئل عما إذا كان باتروشيف والمستشار الرئاسي للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، قد توصلوا بالفعل إلى عدد من الاتفاقيات بشأن سوريا يمكن استخدامها كأساس للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي؟.

إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية لم يحدد جوهر هذه الاتفاقات حول سوريا ولا مضمونها. وقال: "لا يمكنني أن أقول أكثر مما قاله باتروشيف خلال لقائه مع الصحافة".

ومن القدس، أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن موسكو تعير اهتماما كبيرا لضمان أمن إسرائيل، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا.

المصدر: إنترفاكس