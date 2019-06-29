بروميديكا إنترناشونال تشكّل تحالفاً إستراتيجياً مع مستشفيات الدكتور أغروال للعيون

أعلنت شركة "بروميديكا إنترناشونال" (المشار إليها في ما يلي بـ"بيه إم آي") ومستشفيات العيون للدكتور أغروال ("إيه إي إيتش") عن دخولهما في شراكة جديدة لإجراء تجارب مخبريّة في الهند. وتمّ الإعلان عن هذه الشراكة خلال قمّة "أوكتاين" لتكنولوجيات طب العيون. وشدّدت "بيه إم آي" و"إيه إي إيتش" أنّ هذا التحالف سيسمح لهما بالتعاون على تسجيل المشاركين وإدارة الدراسات السريرية ضمن مجموعة موسّعة من المرضى، والامتثال في الوقت عينه للمعايير والتنظيمات العالميّة ومعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة.

وستلعب "بيه إم آي"، انطلاقاً من موقعها كمؤسّسة أبحاث تعاقديّة متخصّصة تتّخذ من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها، دوراً رائداً في تصميم الدراسات التي تلبي أو تتخطى المعايير العالميّة للممارسات السريرية الجيّدة والجودة الطبيّة. وستقدّم "إيه إي إيتش"، التي تعدّ نظاماً عالمياً للرعاية الصحيّة في مجال طبّ العيون، الخبرة السريرية والوصول إلى المنشآت في الهند.

وبفضل هذا السجل الحافل وواسع النطاق في مجال الأبحاث السريرية، تقدّم شركة "بيه إم آي" خدمات عدة، تشمل إدارة المشاريع وإدارة ومراقبة الدراسات وإدارة البيانات والخدمات الإحصائيّة وضمان الجودة السريرية ووضع تقارير الأبحاث السريريّة والدعم التنظيمي العالمي.

وقالت شانون ستودارد، الرئيسة والرئيسة التنفيذيّة لشركة "بيه إم آي"، في هذا السياق: " بالنسبة إلى ’بيه إم آي‘، ستساهم هذه الشراكة بتعزيز مواردنا في مجال تسجيل المشاركين وإدارة التجارب السريرية التي تطلبها إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة. وفي الوقت نفسه، تحصل ’إيه إي إيتش‘ على الفرصة لتحسين جودة وحجم الأبحاث السريرية بشكل كبير، إلى جانب تنفيذ الدراسات في الوقت المناسب." وأضافت: "على المدى الطويل، نحن نؤمن بأنّ هذا التعاون سيسمح للطرفَين ببناء مؤسّسة عالميّة لإجراء الدراسات في مجال طبّ العيون، وتعزيز تطوير نماذج خاصّة لحالات مرضيّة مختلفة."

من جانبه، قال الدكتور أشفين أغروال، المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات السريرية لدى "إيه إي إيتش": "تشكّل ’إيه إي إيتش‘ و’بيه إم آي‘ توافقاً ناجحاً لأنّنا نتشارك أهدافاً متكاملة ورؤية حول أفضل الوسائل لتحقيق وعود الأبحاث السريرية. وترحب مستشفيات الدكتور أغروال للعيون بفرصة العمل مع ’بيه إم آي‘ بفضل نجاحها ونجاح العلامة التي قامت ببنائها من خلال تنفيذ خدمات الدراسة السريرية على مستوى عالمي."