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أردوغان في لقائه مع بوتين: عملية توريد "إس 400" الروسية إلى تركيا تجري بموعدها

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أردوغان في لقائه مع بوتين: عملية توريد "إس 400" الروسية إلى تركيا تجري بموعدها أردوغان في لقائه مع بوتين: عملية توريد "إس 400" الروسية إلى تركيا تجري بموعدها

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.

فبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، مجددا أن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة إس- 400 الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، صرح بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي "إس —400" إلى تركيا في تموز / يوليو من هذا العام.

وأشار إلى أن عقد توريد تركيا "إس — 400" سيتم تنفيذه في وقت قياسي، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجستي.  

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