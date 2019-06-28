انطلاق قمة مجموعة العشرين محورالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: هيمن انطلاق قمة مجموعة العشرين على مشهد الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وبدأت اليوم في أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين وتستمر حتى غد السبت وسط ترقب لأهم لقاء يتخلل هذه القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وتأمل الأسواق أن يسهم اجتماع الغد بين قادة أكبر اقتصادين في العالم في تهدئة الصراع التجاري الدائر بينهما.

وفي بادرة حسنة، اشترت الصين أكثر من نصف مليون طن من فول الصويا الأمريكي خلال الأسبوع الجاري قبل اللقاء المرتقب.

ومن جانبه، دعا الرئيس الصيني دول مجموعة العشرين إلى إصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي، مؤكداً على سعي بكين لإحراز تقدم في المحادثات التجارية.

وفي سياق منفصل، طالب الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة للولايات المتحدة وذلك على هامش قمة العشرين.

مؤشرات وبيانات

أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع ترقب المحادثات التجارية، لتسجل مكاسب شهرية قوية مما دفع "داو جونز" لتحقيق أكبر ارتفاع لشهر يونيو في 81 عاماً.

وعلى الرغم من تسجيل"وول ستريت" خسائر أسبوعية إلا أنها حققت مكاسب قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التوقعات.

ومع انطلاق فعاليا قمة العشرين، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات، لتحقق مكاسب شهرية قوية تتجاوز 4 بالمائة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأوروبية، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، فيما زاد عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 2016.

وكشفت بيانات أخرى عن نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.5 بالمائة خلال الربع الأول من الجاري، بينما سجلت أسعار الواردات الألمانية أول انخفاض في 14 شهراً.

في حين انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات، لكنها تحقق مكاسب شهرية ملحوظة.

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمائة عند التسوية، وجاء هذا الهبوط الملحوظ قبيل نهاية الجلسة بدقائق مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك.

ورغم ذلك، حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية وشهرية قوية بلغت 1.8 بالمائة و9.3 بالمائة على الترتيب.

فيما أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات إلى 793 منصة.

ومن جانبه، ذكر وزير الطاقة الروسي أن قمة مجموعة العشرين قد تحسم قرار أوبك بشأن خفض إنتاج النفط.

وعلى العكس، ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب شهرية هى الأعلى في 3 سنوات، حيث زاد بنحو 102 دولاراً خلال الشهر الجاري.