محدث.. "داو جونز" يحقق أكبر مكاسب لشهر يونيو بـ81 عاماً

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب لقاء الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني، ليحقق "داو جونز" أكبر مكاسب لشهر يونيو/حزيران في 81 عاماً.

وقادت أسهم البنوك مكاسب البورصة الأمريكية، فيما كان "جي.بي.مورجان" أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

وجاء مكاسب أسهم البنوك وعلى رأسهم "جي.بي.مورجان" الذي ارتفع بنسبة 2.8 بالمائة بعد نتائج اختبار التحمل المالي الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي.

ويراقب المستثمرون باهتمام انطلاق قمة مجموعة العشرين مع انتظار لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ غداً السبت والذي يعد محور رئيسي تحديد العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي مع صعود الدخل بوتيرة تجاوزت التقديرات، فيما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التوقعات.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 26599.5 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة، بينما حقق مكاسب شهرية بلغت 7.2 بالمائة أو ما يعادل 1785 نقطة في أكبر صعود لشهر يونيو/حزيران الجاري منذ عام 1938.

وخلال الربع الثاني، ارتفع المؤشر الصناعي بنحو 2.6 بالمائة أو ما يعادل 671.3 نقطة، كما زاد بنسبة 14 بالمائة أو ما يوازي 3272.5 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة إلى 2941.7 نقطة، ليسجل مكاسب شهرية بلغت 6.9 بالمائة، لكنه تراجع بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 17.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما حقق زيادة بلغت 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني.

وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 8006.2 نقطة، ليحقق مكاسب شهرية بنحو 7.4 بالمائة، لكنه تراجع بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وزاد المؤشر التكنولوجي بنحو 3.6 بالمائة خلال الربع الثاني، ليحقق مكاسب تتجاوز 20.5 بالمائة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 8:18 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.200.