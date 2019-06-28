رئيس المكسيك يعلن خطة لتوفير 40 ألف وظيفة للمهاجرين

مباشر: قال الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" إن الدولة تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتوفير 40 ألف وظيفة للمهاجرين في الولايات الشمالية.

وتعهدت المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر ببذل المزيد لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات المكسيكية.

وأضاف رئيس المكسيك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الجمعة، أنه من المرجح توقيع اتفاق مع المصانع التي ستوفر الوظائف الأسبوع المقبل.

وتابع "لوبيز أوبرادور": "سيتم توقيع هذه الاتفاقية ولن تكون هناك مشكلة قانونية ونحن نرتب هذا بحيث يمكن توظيفهم دون معوقات".

كما أشار الرئيس المكسيكي إلى أن هناك خططًا جارية لبناء ملاجئ وتوفير موارد إضافية للمنشآت الضخمة الموجودة بالفعل في شمال المكسيك.