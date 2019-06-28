أخبار عاجلة

سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر أكبر قلعة لحماية وسطية الإسلام -
الشيخ خالد الجندي: البابا تواضروس أنقذ مصر من الوقوع في الفتنة -
الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس المكسيك يعلن خطة لتوفير 40 ألف وظيفة للمهاجرين

Google+ Print
رئيس المكسيك يعلن خطة لتوفير 40 ألف وظيفة للمهاجرين رئيس المكسيك يعلن خطة لتوفير 40 ألف وظيفة للمهاجرين

مباشر: قال الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" إن الدولة تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتوفير 40 ألف وظيفة للمهاجرين في الولايات الشمالية.

وتعهدت المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر ببذل المزيد لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات المكسيكية.

وأضاف رئيس المكسيك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الجمعة، أنه من المرجح توقيع اتفاق مع المصانع التي ستوفر الوظائف الأسبوع المقبل.

وتابع "لوبيز أوبرادور": "سيتم توقيع هذه الاتفاقية ولن تكون هناك مشكلة قانونية ونحن نرتب هذا بحيث يمكن توظيفهم دون معوقات".

كما أشار الرئيس المكسيكي إلى أن هناك خططًا جارية لبناء ملاجئ وتوفير موارد إضافية للمنشآت الضخمة الموجودة بالفعل في شمال المكسيك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي