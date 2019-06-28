الصين تشترى فول الصويا الأمريكي قبل لقاء ترامب وشي

مباشر: اشترت الصين أكثر من نصف مليون طن من فول الصويا الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، وذلك قبل اللقاؤ المرتقب بين قادة الدولتين.

ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ غداً السبت لبحث المسائل التجارية العالقة بينهما وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وكشفت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الصين اشترت 544 ألف طن من فول الصويا الأمريكي بنحو 200 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري بأكبر وتيرة منذ مارس/أذار الماضي.

وقام المشترون الصينيون بعمليات شراء لفويا الصويا من الولايات المتحدة وسط آمال أن يسفر لقاء ترامب وشي عن هدنة تجارية أو حل للقضايا العالقة بينهما.

وكانت الصين الصين التزمت باستيراد ما لا يقل عن 20 مليون طن من فول الصويا الأمريكي، بعد أن التقى ترامب و شي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في أواخر العام الماضي.

ومن جهة أخرى، ذكرت البيانات أن المزارعين الأمريكيين قاموا بزراعة 80 مليون فدان من فول الصويا هذا الربيع، وهى أصغر مساحة منذ عام 2013.