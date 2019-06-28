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سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ
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الأحد 30 يونيو 2019 06:44 مساءً
الشيخ خالد الجندي: الأزهر أكبر قلعة لحماية وسطية الإسلام
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الأحد 30 يونيو 2019 06:42 مساءً
الشيخ خالد الجندي: البابا تواضروس أنقذ مصر من الوقوع في الفتنة
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الأحد 30 يونيو 2019 06:42 مساءً
الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن
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الأحد 30 يونيو 2019 06:31 مساءً
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية
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الأحد 30 يونيو 2019 06:30 مساءً
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة
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الأحد 30 يونيو 2019 06:22 مساءً
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين
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الأحد 30 يونيو 2019 06:22 مساءً
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو
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الأحد 30 يونيو 2019 06:19 مساءً
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو
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الأحد 30 يونيو 2019 06:19 مساءً
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان
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الأحد 30 يونيو 2019 06:14 مساءً
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اليوم - د هاني الناظر : للوقاية من حساسية الشمس يجب ارتداء شئ قطن طويلل وليس نص قطن
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الجمعة 28 يونيو 2019 09:53 مساءً
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