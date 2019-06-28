محدث..النفط يُعمق خسائره عند التسوية لكنه يحقق مكاسب شهرية 9%

مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترققب اجتماع أوبك وانطلاق قمة مجموعة العشرين، لكنها تحقق مكاسب أسبوعية وشهرية قوية.

وعمقت أسعار الخام الأمريكي خسائرها لأكثر من 1.5 بالمائة في الدقائق الأخيرة قبيل التسوية.

كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 793 منصة.

وتتجه الأنظار إلى فيينا حيث تعقد أوبك اجتماعها والمقرر في بداية الأسبوع المقبل، والذي سيُقرر خلاله ما إذا كان سيتم تمديد خفض الإنتاج أم لا.

وصرح أمس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن منظمة أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط قد يتوصلون إلى اتفاق عندما يجتمعون لمناقشة مستويات إنتاجهم العالمي من الخام في فيننا.

وفي سياق منفصل، ينتظر المستمرون نتائج اجتمعات قمة الـ20 التي انطلقت في اليابان اليوم وعلى وجه الخصوص الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6 بالمائة عند 58.47 دولار للبرميل، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.8 بالمائة وشهرية بنسبة 9.3 بالمائة.

وخلال الربع الثاني، سجل الخام الأمريكي خسائر بلغت 2.8 بالمائة، لكنه حقق مكاسب حادة بلغت 28.8 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحلول الساعة 6:42 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.07 بالمائة إلى 66.51 دولار للبرميل.