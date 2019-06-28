إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد واشنطن بسبب درون أمريكية

مباشر: تقدمت إيران رسمياً بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة بشأن انتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيرة أسقطتها طهران في وقت سابق من هذ الشهر.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن نائب وزير الخارجية "غلام حسين دهغاني"، اليوم الجمعة قوله: "تم رفع الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن العدوان بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار قبل أن يتم إسقاطها".

وذكر "دهغاني" أن الشكوى تشير إلى أن طهران تحتفظ بحقها في الرد بحزم إذا كررت الولايات المتحدة هذا الانتهاك.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة إيران بعد إسقاط طهران لطائرة مسيرة أمريكية بالقرب من مضيق هرمز، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربات عسكرية ضد إيران قبل أن يتراجع عن ذلك.

وفي الأسبوع الجاري، لجأت الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران بفرض عقوبات مالية على المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي.