أخبار عاجلة

سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر أكبر قلعة لحماية وسطية الإسلام -
الشيخ خالد الجندي: البابا تواضروس أنقذ مصر من الوقوع في الفتنة -
الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد واشنطن بسبب درون أمريكية

Google+ Print
إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد واشنطن بسبب درون أمريكية إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد واشنطن بسبب درون أمريكية

مباشر: تقدمت إيران رسمياً بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة بشأن انتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيرة أسقطتها طهران في وقت سابق من هذ الشهر.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن نائب وزير الخارجية "غلام حسين دهغاني"، اليوم الجمعة قوله: "تم رفع الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن العدوان بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار قبل أن يتم إسقاطها".

وذكر "دهغاني" أن  الشكوى تشير إلى أن طهران تحتفظ بحقها في الرد بحزم إذا كررت الولايات المتحدة هذا الانتهاك.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة إيران بعد إسقاط طهران لطائرة مسيرة أمريكية بالقرب من مضيق هرمز، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد بضربات عسكرية ضد إيران قبل أن يتراجع عن ذلك.

وفي الأسبوع الجاري، لجأت الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران بفرض عقوبات مالية على المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي