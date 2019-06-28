محدث.. الذهب يحقق أكبر صعود شهري بـ3سنوات بمكاسب 102 دولاراً

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع انطلاق قمة العشرين لتسجل أكبر مكاسب شهرية في 3 سنوات تجاوزت 100 دولار.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر اليوم مع هبوط الدولار الأمريكي قبل أن يتحول للاستقرار مع انتظار المحادثات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وانطلقت اليوم اجتماعات قمة الـ20 في اليابان، والتي ستشهد لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.

فيما كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التقديرات.

وسجلت أسعار الذهب مكاسب كبيرة على مدار شهر يونيو/حزيران وارتفعت لأعلى مستوى منذ عام 2013، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لهجة داعمة لسياسة نقدية تيسيرية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1413.70 دولار للأوقية، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1 بالمائة أو ما يعادل 13 دولاراً للأوقية.

وخلال الشهر الجاري، حقق المعدن الأصفر مكاسب قوية بلغت 7.8 بالمائة أو ما يوازي 102.6 دولار للأوقية مسجلاً أكبر ارتفاع شهري منذ يونيو/حزيران 2016

أما على مستوى الربع الثاني، فسجل المعدن الأصفر ارتفاعاً بنحو 8.9 بالمائة أو ما بعادل 115 دولاراً للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو عند 96.175 بعد أن كان متراجعاً عند 96.021