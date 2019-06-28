عجز الميزان التجاري في تركيا يتراجع 76% خلال مايو

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري الأجنبي لتركيا بنسبة 76.5% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الجمعة، أن عجز الميزان التجاري الأجنبي في البلاد بلغ 1.838 مليار دولار خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل 7.810 مليار دولار عجز مسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الواردات التركية انخفض بنسبة 19.3 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي على أساس سنوي لتسجل 17.819 مليار دولار.

أما الصادرات فصعدت بنحو 12.1 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 لتصل فاتورتها إلى 15.981 مليار دولار.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام، فإن العجز التجاري لتركيا انخفض بنحو 67 بالمائة إلى 11.64 مليار دولار مع تراجع بنسبة 19.3 بالمائة في الواردات وزيادة 4.9 بالمائة في الصادرات خلال نفس الفترة.

ووفقاً للبيانات، فإن ألمانيا كانت أكبر مستورد للمنتجات التركية بفاتورة بلغت قيمتها 1.467 مليار دولار يليها إيطاليا بعدما استوردت بـ857 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بـ853 مليار دولار والولايات المتحدة بـ784 مليون دولار.

أما أكبر دولة تستورد منها تركيا فكانت روسيا بفاتورة قدرها 1.89 مليار دولار يليها الصين بـ1.623 مليار دولار ثم ألمانيا بـ1.619 مليار دولار والولايات المتحدة بـ1.3 مليون دولار.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 5.7905 ليرة.