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العراق: مقتل وإصابة 9 أشخاص بحريق" المشراق"

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© Photo / pixabay/skeeze

بغداد — سبوتنيك. وقال معن، اليوم الجمعة 28 يونيو / حزيران، إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إبعاد خطر النيران عن المخزون الاستراتيجي للكبريت النقي، الذي يبلغ ملايين الأطنان من جبال الكبريت القريبة من موقع الحادث.

وأضاف معن: "على مدى أكثر من 48 ساعة متواصلة وعمل جاد، قدمت فرق الدفاع المدني ملحمة بطولية لمواجهة نيران وحمم الكبريت المشتعلة داخل حقول كبريت المشراق في محافظة نينوى"، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني أبعدت خطر النار عن الخزين الاستراتيجي للكبريت النقي، الذي يبلغ ملايين الأطنان".

وتابع: "الدفاع المدني قدم إثر تلك المعركة الشرسة شهيدا وثمانية مصابين وهم يقارعون نيران الحريق".

وأعلن مدير ناحية الشورة، خالد الجار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، مساء الأربعاء الماضي، السيطرة على الحريق داخل الشركة العامة لكبريت "المشراق" في ناحية القيارة، جنوبي الموصل، مركز نينوى.

وأفاد الجار، بوفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، إثر انقلاب سيارة الإطفاء، في أثناء وصول الفرق لإخماد الحريق، فيما أصيب عدد من رجال الأطفال بحالات اختناق، وكذلك من القوات الأمنية بينهم ضباط برتبة مقدم، وعريف.

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