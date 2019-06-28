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سنغافورة تعتزم إصدار خمسة تراخيص لإنشاء مصارف رقمية

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سنغافورة تعتزم إصدار خمسة تراخيص لإنشاء مصارف رقمية سنغافورة تعتزم إصدار خمسة تراخيص لإنشاء مصارف رقمية

مباشر: تعتزم سنغافورة إصدار ما يصل إلى خمسة تراخيص لإنشاء مصارف رقمية، في خطوة تزيد من رخص البنوك الرقمية الممنوحة لجهات غير مصرفية في توسيع للخدمات المصرفية عبر الإنترنت الذي أدخلته البلاد في عام 2000.

وقالت السلطة النقدية في سنغافورة، والتي تمثل البنك المركزي للبلاد وسلطة الرقابة المالية، خلال بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إنها تستعد لإصدار رخص بنوك رقمية جديدة تصل إلى خمسة مصارف.

وبحسب البيان، فإن رخص البنوك الرقمية الجديدة سوف تشمل اثنين من الرخص الكاملة والتي ستكون متاحة للمحليين فقط وتسمح بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية وحق الحصول على ودائع من مستهلكي التجزئة.

أما الثلاثة رخص الأخرى فمن المقرر أن تكون متاحة لكل من المتقدمين المحليين وكذلك أشخاص أخرين غير السنغافوريين.

وقال رئيس السلطة النقدية في سنغافورة "ثارمان شانموغاراتنام" عبر البيان إن تراخيص البنوك الرقمية الجديدة تمثل الفصل التالي في رحلة تحرير المصارف في البلاد.

وأضاف أن تلك المصارف من شأنها ضمان أن يستمر القطاع المصرفي في سنغافورة في أن يكون مرن وتنافسي وحيوي.

وتعتبر سلطة النقد في سنغافورة هي الجهة التنظيمية الأخيرة في آسيا التي تصدر مثل هذه الرخصة بعدما قامت هونج كونج في وقت سابق من هذا العام بإصدار تراخيص لـ8 بنوك رقمية.

مباشر (اقتصاد)

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