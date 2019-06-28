تقرير: دويتشه بنك يدرس إلغاء 20 ألف وظيفة

مباشر: كشف تقرير صحفي أن "دويتشه بنك" يدرس خفض 20 ألف وظيفة في وحدة الأسهم العالمية؛ في مسعى لتقليص حجم أعماله.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تذكرها، اليوم الجمعة، أن البنك الألماني يبحث خفض نحو 15 إلى 20 ألف وظيفة.

وتعكس التخفيضات التي يتم التفكير فيها من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين تسارعًا في تقليص حجم دويتشه بنك وتراجعاً كبيراً آخر عن طموحاته العالمية.

وفي حالة القيام بذلك سيمثل التخفيض 16 بالمائة إلى 22 بالمائة من القوة العاملة البالغة 91.463 ألف لـ"دويتشه بنك".

وذكر التقرير أن هذه الخطط ليست نهائية، ومن المحتمل أن يعلن الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج خطة الإصلاح في نتائج دويتشه بنك لنصف العام في يوليو/ تموز المقبل.

وكان تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" ذكر الأسبوع الماضي أن دويتشه بنك يخطط لإصلاح جذري لأعماله، مما سيؤدي إلى إيقاف أو تقليص عملياته في الأسهم الأمريكية وتحويل 50 مليار يورو (56 مليار دولار) إلى مؤسسة مصرفية جديدة تتضمن أصولاً سيئة الجودة غير قابلة للتسييل السريع.