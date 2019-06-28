صعود عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة

مباشر: زاد عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بينما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، ارتفعت منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 4 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 793 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات لتصل إلى 173 منصة.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة إلى 59.27 دولار للبرميل.

بينما زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 66.79 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 0.4 بالمائة إلى 2.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.