أخبار عاجلة

سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر أكبر قلعة لحماية وسطية الإسلام -
الشيخ خالد الجندي: البابا تواضروس أنقذ مصر من الوقوع في الفتنة -
الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مسح: ركود الطلب سيضغط على مكاسب النفط خلال 2019

Google+ Print
مسح: ركود الطلب سيضغط على مكاسب النفط خلال 2019 مسح: ركود الطلب سيضغط على مكاسب النفط خلال 2019

مباشر: كشف مسح حديث أن مكاسب النفط قد تتوقف مع ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على الطلب، وتدفق الخام الأمريكي في السوق.

وتأتي توقعات هذا المسح على الرغم من التمديد المتوقع لاتفاقية منظمة أوبك وأعضاء من خارجها بشأن خفض مستويات الإنتاج النفطي، وذلك خلال اجتماعهم في الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير الشهري لوكالة رويترز الصادرة نتائجه اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.59 دولار للبرميل في عام 2019.

وتعتبر هذه التقديرات أقل من التوقعات الصادرة في مايو/آيار الماضي والتي كانت تشير إلى أن سعر خام برنت سيبلغ 68.84 دولار للبرميل هذا العام.

وقال دانييل هاينز المحلل بشركة "إيه.إن.زد" إن سوق النفط يركز في الوقت الحالي أكثر على جانب الطلب وسط تصاعد التوترات التجارية.

وتوقع المحللون والاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 42 شخصاً، أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنسبة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2019، مقابل التوقعات السابقة والتي كانت تشير لنمو يتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

وكانت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية قام بمراجعة توقعاتهم حيال نمو الطلب العالمي على النفط بالخفض لتصبح 1.14 و1.2 مليون برميل يومياً على الترتيب.

لكن في الوقت نفسه لا يزال المحللون يتوقعون أن تتلقى النفط الدعم على نطاق واسع بسبب مشاكل تتعلق بالمعروض من الخام مثل العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا إضافة للتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب عند مستوى 66.54 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 30-6-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 30-6-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-6-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-6-2019

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير

هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير