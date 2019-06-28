مسح: ركود الطلب سيضغط على مكاسب النفط خلال 2019

مباشر: كشف مسح حديث أن مكاسب النفط قد تتوقف مع ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على الطلب، وتدفق الخام الأمريكي في السوق.

وتأتي توقعات هذا المسح على الرغم من التمديد المتوقع لاتفاقية منظمة أوبك وأعضاء من خارجها بشأن خفض مستويات الإنتاج النفطي، وذلك خلال اجتماعهم في الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير الشهري لوكالة رويترز الصادرة نتائجه اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.59 دولار للبرميل في عام 2019.

وتعتبر هذه التقديرات أقل من التوقعات الصادرة في مايو/آيار الماضي والتي كانت تشير إلى أن سعر خام برنت سيبلغ 68.84 دولار للبرميل هذا العام.

وقال دانييل هاينز المحلل بشركة "إيه.إن.زد" إن سوق النفط يركز في الوقت الحالي أكثر على جانب الطلب وسط تصاعد التوترات التجارية.

وتوقع المحللون والاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 42 شخصاً، أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنسبة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2019، مقابل التوقعات السابقة والتي كانت تشير لنمو يتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

وكانت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية قام بمراجعة توقعاتهم حيال نمو الطلب العالمي على النفط بالخفض لتصبح 1.14 و1.2 مليون برميل يومياً على الترتيب.

لكن في الوقت نفسه لا يزال المحللون يتوقعون أن تتلقى أسعار النفط الدعم على نطاق واسع بسبب مشاكل تتعلق بالمعروض من الخام مثل العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا إضافة للتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب عند مستوى 66.54 دولار للبرميل.