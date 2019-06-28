ولي العهد السعودي يلتقي ترامب وبوتين..السبت

الرياض - مباشر: ذكرت تقارير صحفية، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيلتقي رئيسي الولايات المتحدة وروسيا يوم غداً السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من المقرر أن يجتمع مع الأمير محمد بن سلمان، قبل لقاءه مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، غداً السبت، وفقاً لوكالة "بلومبيرج".

والجدير بالذكر، أن قمة العشرين الـ14 تقام بالوقت الراهن في مدينة أوساكا اليابانية، على أن تمتد حتى يوم غداً.

وأفاد مسؤول بالكرملين بوقت سابق، أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قضايا الطاقة على هامش قمة العشرين المقرر انعقادها في اليابان.

وصرح مساعد بالكرملين، يوري أوشاكوف، أن الاجتماع بين بوتين والأمير محمد بن سلمان سيتناول زيارة الرئيس الروسي للمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، أن اجتماعات القادة في مجموعة العشرين، ومن بينها لقاء فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، ستوضح حالة عدم اليقين بشأن سوق النفط العالمي، قبل محادثات "أوبك" مطلع يوليو / تموز القادم، وفقاً لـ"بلومبيرج".

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، أمس، أن ماي ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان، غداً السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج.

وتأتي قمة العشرين الحالية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وعلى المستوى العالمي أيضا، حيث ترتفع وتيرة الصراع الاقتصادي الأمريكي الصيني من ناحية، والأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران من ناحية أخرى، فضلاً عن توترات الخليج عقب هجمات على عدد من ناقلات النفط بالآونة الأخيرة.

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