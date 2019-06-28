ماي تطالب الشركات البريطانية بتقييم تأثير الحظر الأمريكي لـ"هواوي"

مباشر: دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الشركات البريطانية إلى تقييم تأثير حظر الولايات المتحدة لشركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، وسط مخاوف من أن تكون صناعة الاتصالات بالملكة المتحدة عرضة لتصاعد الحرب التجارية.

وكانت الولايات المتحدة حذرت من استخدام معدات هواوي في إنشاء شبكة "5G" وسط مزاعم من أنها تتجسس لصالح الحكومة الصينية، وقامت بوضعها في القائمة السوداء التي تشكل خطراً على الأمن القومي.

وقالت ماي للصحفيين،أثناء رحلتها إلى اليابان لحضور قمة العشرين اليوم الجمعة: "قرار الولايات المتحدة بإدراج هواوي في القائمة السوداء يوضح أن هناك عاملاً آخر في هذه القضية، وسوف ترغب الشركات الخاصة في دراسة تأثير ذلك".

كما أضافت ماي في تصريحات لـ"بي.بي.سي": "نريد أن نضمن حصولنا على تنويع في السوق في المستقبل، بطبيعة الحال، ستتخذ الشركات قرارات بشأن طرح الجيل الخامس الخاص بها".

وأشارت ماي إلى أن تأثير وضع الشركة الصينية في القائمة السوداء ليس واضحاً حتى الآن.

وجدير بالذكر أن ماي أعلنت استقالتها من رئاسة حرب المحافظين في 7 يونيو/حزيران الجاري وتنتظر حتى اختيار رئيس وزراء جديد للتخلى عن منصبها.