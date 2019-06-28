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محدث.. الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية تتجاوز 4%

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محدث.. الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية تتجاوز 4% محدث.. الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية تتجاوز 4%

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، حيث يراقب المستثمرون فعاليات قمة الـ20، لتسجل مكاسب شهرية قوية.

وارتفعت أسهم قطاعا الموارد الأساسية والسيارات الأكثر حساسية للتجارة بنحو 1.5 بالمائة و0.8 بالمائة على الترتيب.

ومن المقرر أن تشهد قمة مجموعة الـ20 التي انطلقت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية اجتماع جانبي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.

ودعا وزير تجارة الصين واشنطن لإلغاء الضفط وتدابير العقوبات ضد شركة "هواوي" والشركات الصينية الأخرى.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، بينما سجلت أسعار الواردات الألمانية أول انخفاض في 14 شهراً.

كما أكدت بيانات أخرى، نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.5 بالمائة خلال الربع الأول من الجاري، كما زاد عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 2016.

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب شهرية قوية مع اتجاه البنوك المركزية لتبني سياسة تيسيرية بالإضافة إلى آمال التوصل لصفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 384.8 نقطة، لتحقق مكاسب شهرية بنسبة 4.3 بالمائة، لكنه لم يشهد أي تغيير على مدار الأسبوع الجاري.

كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة مُسجلاً 5538.9 بالمائة، ليسجل مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 0.2 بالمائة و6.4 بالمائة على التوالي.

وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة عند 7425.6 نقطة، ليرتفع بنحو 0.2 بالمائة خلال الأسبوع الحالي، و3.7 بالمائة في الشهر الجاري.

بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1 بالمائة مُسجلاً 12398.8 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 0.5 بالمائة و5.7 بالمائة على الترتيب.

وبحلول الساعة 4:18 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1374 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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