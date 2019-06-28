رؤساء الشركات الصناعية يتوقعون استمرار هبوط صادرات منطقة اليورو

مباشر: انخفضت الثقة بين الرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية في منطقة اليورو تجاه وضع الصادرات خلال الشهر المقبل لأدنى مستوى في 7 سنوات.

وكشفت بيانات المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن مؤشر توقعات المديرين التنفيذيين للشركات الصناعية عن الصادرات في الشهر المقبل تراجع إلى - 14.1 نقطة خلال يونيو/حزيران الجاري، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012 ومقابل - 12.3 نقطة في مايو/أيار الماضي.

وكان مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تراجع إلى 103.3 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الجاري وهو أدنى مستوى منذ 2016.

وتوجد حالة عدم يقين سياسية واقتصادية داخل أوروبا تلك الفترة، نتيجة اضطرابات البريكست، وسط اتجاهات تنفيذه دون اتفاق إلى جانب أزمة الديون الإيطالية.

كما أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تضغط على المستثمرين مع انعدام اليقين بشأن ما إذا كانوا سيتوصلو لاتفاق تجاري أم لا.

وبحلول الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1376 دولار.