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بث مباشر.. إستمرار توافد قادة قمة مجموعة العشرين G20 إلى أوساكا

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بث مباشر.. إستمرار توافد قادة قمة مجموعة العشرين G20 إلى أوساكا بث مباشر.. إستمرار توافد قادة قمة مجموعة العشرين G20 إلى أوساكا

توك شو
عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع مباشر من اليابان يوضح وصول قادة قمة مجموعة العشرين G20 ، إلى أوساكا في دولة اليابان للمشاركة فى قمة الـ عشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا، وتأتي مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يركز...

الموجز

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