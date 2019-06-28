بث مباشر.. إستمرار توافد قادة قمة مجموعة العشرين G20 إلى أوساكا

توك شو

عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو مباشر من اليابان يوضح وصول قادة قمة مجموعة العشرين G20 ، إلى أوساكا في دولة اليابان للمشاركة فى قمة الـ عشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا، وتأتي مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يركز...