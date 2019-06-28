عجز الحساب الجاري للهند يتراجع لأدنى مستوى في عامين

مباشر: تقلص عجز الحساب الجاري للهند إلى أدنى مستوى في عامين خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي قلص حجم الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الجمعة، أن عجز الحساب الجاري في البلاد تراجع إلى 4.6 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع والمنتهي في مارس/آذار الماضي مقارنة مع 17.7 مليار دولار عجز مسجل بالربع الأخير من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الحساب الجاري في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا سوف يبلغ 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي.

وبلغ عجز الحساب الجاري 0.7 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع عجز 2.7 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.

أما على أساس سنوي فإن عجز الحساب الجاري في الهند كان أقل بنحو 8.4 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع العجز البالغ 13 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي (2017-2018).

وأرجعت البيانات تضييق العجز في الحساب الجاري بشكل كبير إلى انخفاض عجز الميزان التجاري ليسجل 35.2 مليار دولار بالأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل عجز 41.6 مليار دولار مسجل قبل عام مضى.

في حين أن فواتير العوائد المحققة من الخدمات زادت بنسبة 5.8 بالمائة على أساس سنوي على خلفية زيادة في صافي الأرباح الناجمة عن خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات.

وبالنسبة للدخل الأساسي، فسجل عجزاً قدره 6.9 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقابل عجز 7.8 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2018 بينما ظل فائض الدخل الثانوي ثابتاً عند 16.2 مليار دولار بالفترة نفسها.

وبنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 69.0275 روبية.