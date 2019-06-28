السعودية وروسيا يناقشان خيارات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

الرياض - مباشر: بحث المملكة العربية السعودية مع دولة روسيا الخيارات المتاحة لتمديد اتفاق خفض إنتاج النقط، المقرر أن تنتهي صلاحيته 30 يونيو / حزيران الجاري.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه عقد مع نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، اجتماعاً على هامش قمة العشرين المنعقدة في اليابان بمدينة أوساكا، لمناقشة "أوضاع الأسواق البترولية الدولية".

وأوضح الفالح، أنه خلال الاجتماع تم بحث الخيارات المختلفة الخاصة بتمديد اتفاق "أوبك+" لتخفيض الإمدادات النفطية.

وأكمل الفالح، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ونوه ألكسندر نوفاك في وقت سابق من اليوم، إلى أن اجتماعات قمة العشرين قد توفر مزيداً من الوضوح بالنسبة لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.06% عند مستوى 66.59 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس / آب بنحو 0.5% لمستوى 59.15 دولار للبرميل.

وكانت منظمة "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين، على رأسهم روسيا، قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتباراً من الأول من يناير لمدة ستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً تجنباً لحدوث وفرة في المعروض.

ويشار، إلى أن منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين من خارجها سيجتمعون أول يومين من شهر يوليو/تموز في فيينا، لمراجعة اتفاقية خفض الإنتاج النفطي.

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