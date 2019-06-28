اليورو يتجه لأكبر مكاسب شهرية بـ17 شهراً أمام الدولار

مباشر: ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد بيانات التضخم، ليتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في 17 شهراً.

وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري عند مستوى 1.2 بالمائة وفقاً للتوقعات.

في حين ارتفع سجل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات مستوى 1.1 بالمائة خلال يونيو/حزيران الجاري، مقارنة 0.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وكان رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي ذكر أن البنك على استعداد لاتخاذ تدابير تحفيزية في حالة عدم تسارع التضخم بالقرب من المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وفي سياق آخر، ينتظر المستثمرون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني غداً السبت على هامش قمة مجموعة العشرين.

ويأتي ارتفاع اليورو مع تراجع العملة الأمريكية وسط ترقب المحادثات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1388 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 2 بالمائة وهى الأكبر منذ فبراير/شباط 2018.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم تتجه العملة الأوروبية الموحدة لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمائة أمام نظيرتها الأمريكية.

في حين تراجع اليورو أمام الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.8955 إسترليني، بينما صعد أمام الين بنفس النسبة إلى 122.74 ين.