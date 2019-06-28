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الجيش الليبي يقول إن أسقط طائرة دون طيار تركية جنوب طرابلس

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بنغازي — سبوتنيك. وذكر الجيش الوطني الليبي، أنه تم إسقاط الطائرة، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في محور طريق مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان صحفي: "تم إسقاط طائرة دون طيار (طراز تركي) مسيرة في طريق المطار"، مشيرا إلى أنها حاولت استهداف مواقع قواته".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

وصدت قوات الجيش الوطني الليبية، في وقت سابق اليوم الجمعة، هجوما لقوات حكومة الوفاق في منطقة سبيعة جنوب العاصمة طرابلس، في محاولة منها للسيطرة على عدة مناطق جنوب طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، التابع للقيادة العامة للجيش: "مليشيات حكومة الوفاق حاولت خلال الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، السيطرة على منطقة أسبيعة قدوما من الهيرة ومن شارع الحرية"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في تلك المناطق دخلت معها في اشتباكات وتراجعت قوات حكومة الوفاق وفشلت في تقدماتها مرة أخرى".

وقالت مصادر عسكرية ليبية لوكالة سبوتنيك، اليوم، بأن وحدات الجيش الوطني الليبي تستعد لشن عملية عسكرية كبرى لاستعادة السيطرة على مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وأضافت: "جميع القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان ومناطق أخرى جنوب العاصمة طرابلس بعد ترتيب صفوفها، تزامنا مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تصل إلى مختلف محاور القتال غربي البلاد إلى لمساندة قوات الجيش، تمهيدا لاستعادة مدينة غريان.

SputnikNews

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