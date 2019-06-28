رئيس الصين يدعو دول العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي

مباشر: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ زعماء دول مجموعة العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي، مع التأكيد على السعي لإحراز تقدم بالمفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي.

وقال الرئيس شي خلال مشاركته في قمة العشرين، اليوم الجمعة، إنه سيتم بذل جهود أكبر لإحراز تقدماً في المحادثات التجارية، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب غداً السبت على هامش قمة العشرين من أجل بحث التطورات التجارية بين البلدين.

وحث الرئيس الصيني أعضاء قمة العشرين على احتضان فرص التنمية بمزيد من الانفتاح والسعي وراء تحقيق نتائج مربحة للجانبين، مع دعوتهم للتركيز على المصالح المشتركة والتنمية طويلة الآجل.

وطرح الرئيس الصيني مقترحاً مكون من أربع نقاط، تتمثل النقطة الأولى في تشجيع مجموعة العشرين على الالتزام بالإصلاح والابتكار واستكشاف القوة المحركة للنمو الاقتصادي.

أما النقطة الثانية، فاقترح أن تواكب مجموعة العشرين العصر وتقوم بتحسين الحوكمة العالمية، مشيراً إلى أنه يجب تعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف مع إجراء الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية.

كما حث مجموعة العشرين على تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وتحسين الطاقة والبيئة والإدارة الرقمية.

وعن المقترح الثالث، فشجع الرئيس الصيني مجموعة العشرين على مواجهة التحديات وإزالة معوقات التنمية، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف لتعبئة مزيد من الموارد وتقوية التواصل.

وأخيراً، دعا شي أعضاء الدول العشرين لدعم روح الشراكة ومعالجة الاختلافات بشكل صحيح.