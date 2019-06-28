أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس الصين يدعو دول العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي

Google+ Print
رئيس الصين يدعو دول العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي رئيس الصين يدعو دول العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي

مباشر: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ زعماء دول مجموعة العشرين لإصلاح القوى المحركة للنمو الاقتصادي، مع التأكيد على السعي لإحراز تقدم بالمفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي.

وقال الرئيس شي خلال مشاركته في قمة العشرين، اليوم الجمعة، إنه سيتم بذل جهود أكبر لإحراز تقدماً في المحادثات التجارية، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد غداً السبت على هامش قمة العشرين من أجل بحث التطورات التجارية بين البلدين.

وحث الرئيس الصيني أعضاء قمة العشرين على احتضان فرص التنمية بمزيد من الانفتاح والسعي وراء تحقيق نتائج مربحة للجانبين، مع دعوتهم للتركيز على المصالح المشتركة والتنمية طويلة الآجل.

وطرح الرئيس الصيني مقترحاً مكون من أربع نقاط، تتمثل النقطة الأولى في تشجيع مجموعة العشرين على الالتزام بالإصلاح والابتكار واستكشاف القوة المحركة للنمو الاقتصادي.

أما النقطة الثانية، فاقترح أن تواكب مجموعة العشرين العصر وتقوم بتحسين الحوكمة العالمية، مشيراً إلى أنه يجب تعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف مع إجراء الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية.

كما حث مجموعة العشرين على تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وتحسين الطاقة والبيئة والإدارة الرقمية.

وعن المقترح الثالث، فشجع الرئيس الصيني مجموعة العشرين على مواجهة التحديات وإزالة معوقات التنمية، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف لتعبئة مزيد من الموارد وتقوية التواصل.

وأخيراً، دعا شي أعضاء الدول العشرين لدعم روح الشراكة ومعالجة الاختلافات بشكل صحيح.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي