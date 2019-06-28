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مسؤول أمريكي: الأدلة تشير للحرس الثوري الإيراني بهجمات ناقلات النفط

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مسؤول أمريكي: الأدلة تشير للحرس الثوري الإيراني بهجمات ناقلات النفط مسؤول أمريكي: الأدلة تشير للحرس الثوري الإيراني بهجمات ناقلات النفط

مباشر: ذكر مسؤول بالولايات المتحدة، أن الأدلة تشير إلى تورط الحرس الثوري الإيراني بالهجمات الأخيرة على ناقلات النفط بمنطقة الخليج.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، اليوم الجمعة، إن إيران تقوض أمن الملاحة على المستوى العالمي، وصفاً سلوكها بـ"الغير آمن"، وفقاً لموقع قناة "العربية"

وأوضح هوك، أن أيران متورطة في هجمات على ناقلات النفط في منطقة خليج عُمان وقبالة الفجيرة.

وصرح:" التحقيقات والأدلة أظهرت وقوف الحرس الثوري وراء الاعتداء على ناقلات النفط".

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، قد أكد في منصف الشهر الجاري، أن الهجوم على 4 سفن بخليج عمان بالشهر الماضي، جاء من خارج السفن بمستوى تحت المياه.

وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "بالنسبة لنا فإن الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات، فالأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن".

وتابع، أن القدرات المستخدمة غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون، قائلاً:"هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة، ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".

واستهدف هجوم، في 13 يونيو/ حزيران الجاري، ناقلتي نفط قادمتين من والإمارات في مياه بحر عُمان؛ أدى إلى حدوث انفجارين كبيرين بهما.

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