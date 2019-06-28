عمان سابع أغلى المدن العربية بالمعيشة

جي بي سي نيوز:-احتلت هونغ كونغ المركز الأول بين أغلى المدن للعيش فيها في العام 2019، بحسب تصنيف جديد، فيما شهد آخر الترتيب "مفاجأة عربية".

أما أول مدينة عربية بين المدن الأغلى للعيش فيها وفقا للتصنيف، فكانت مدينة دبي واحتلت المركز 21، ثم العاصمة الإماراتية أبو ظبي في المركز 33، فالعاصمة السعودية الرياض في المركز 35 ،وفق "سكاي نيوز" .

واحتلت بيروت المركز 53 وتبعتها عربيا العاصمة البحرينية المنامة في المركز 57 ثم جيبوتي في المركز 59 عالميا.

العاصمة الأردنية عمان احتلت المركز 75 وتبعتها جدة السعودية في المركز 100، ثم مسقط التي احتلت المركز 103.

العاصمة المغربية الرباط احتلت المركز 160، وتبعتها القاهرة على بعد 6 مراكز (166)، فيما حلت الجزائر في المركز 184، ثم نواكشوط (192).

وعكس توقعات عدة احتلت تونس العاصمة المركز الأخير بين 209 مدن وردت في الجدول الذي نشرته ميرسر على موقعها على الإنترنت.