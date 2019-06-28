أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

عمان سابع أغلى المدن العربية بالمعيشة

Google+ Print
عمان سابع أغلى المدن العربية بالمعيشة عمان سابع أغلى المدن العربية بالمعيشة

جي بي سي نيوز:-احتلت هونغ كونغ المركز الأول بين أغلى المدن للعيش فيها في العام 2019، بحسب تصنيف جديد، فيما شهد آخر الترتيب "مفاجأة عربية".

أما أول مدينة عربية بين المدن الأغلى للعيش فيها وفقا للتصنيف، فكانت مدينة دبي واحتلت المركز 21، ثم العاصمة الإماراتية أبو ظبي في المركز 33، فالعاصمة الرياض في المركز 35 ،وفق "سكاي نيوز" .

واحتلت بيروت المركز 53 وتبعتها عربيا العاصمة البحرينية المنامة في المركز 57 ثم جيبوتي في المركز 59 عالميا.

العاصمة الأردنية عمان احتلت المركز 75 وتبعتها جدة السعودية في المركز 100، ثم مسقط التي احتلت المركز 103.

العاصمة المغربية الرباط احتلت المركز 160، وتبعتها القاهرة على بعد 6 مراكز (166)، فيما حلت الجزائر في المركز 184، ثم نواكشوط (192).

وعكس توقعات عدة احتلت تونس العاصمة المركز الأخير بين 209 مدن وردت في الجدول الذي نشرته ميرسر على موقعها على الإنترنت.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة