صحيفة: آبل تنقل تصنيع جهاز ماك برو إلى الصين

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "آبل" تقوم بتصنيع جهاز الحاسوب"ماك برو" الجديد في الصين، حيث حولت الإنتاج من الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين .

وتأتي هذه الخطوة مع رفع إدارة الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى مستوى 25 بالمائة، وتهديدها بإقرار رسوم أضافية على واردات بقيمة 300 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الجمعة، أن آبل استفادت من شركة "كوانتا كمبيوتر" لتصنيع جهاز الكمبيوتر المكتبي الذي تبلغ قيمته 6 آلاف دولار وتعمل على زيادة الإنتاج في مصنع بالقرب من شنغهاي.

ويعتبر مصنع "كوانتا كمبيوتر" قريب من موردي آبل في آسيا مما يتيح للشركة الأمريكية تحقيق تكاليف شحن أقل مما لو كانت قد شحنت المكونات إلى الولايات المتحدة.

ومن جابنه قال المتحدث باسم آبل إن جهاز "ماك برو" الجديد تم تصميمه وهندسته في الولايات المتحدة ويتضمن مكونات أمريكية الصنع، مشيراً إلى أن عملية التجميع النهائي هى جزء واحد فقط من عملية التصنيع.