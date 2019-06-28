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قيمة القروض العقارية بالسعودية تنمو 122% خلال مايو

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قيمة القروض العقارية بالسعودية تنمو 122% خلال مايو قيمة القروض العقارية بالسعودية تنمو 122% خلال مايو

الرياض - مباشر: أظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر مايو/أيار 2019.

وأفادت مؤسسة النقد العربي، اليوم الجمعة، أن القيمة الإجمالية للقروض العقارية المقدمة من الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل سجلت 5.65 مليار ريال خلال مايو /أيار الماضي، مقارنة 2.53 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين بنهاية مايو الماضي نحو 12,949عقداً، مسجلاً بذلك نسبة نمو 212 في المئة مقارنة بمايو 2018.

وقالت "ساما"، أن عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين استمرت في النمو خلال الشهر الماضي، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019 وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58.8 عقد تمويلي، بقيمة 27,02 مليار ريال، مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11,68 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نمو يتجاوز 223 في المئة في اعداد العقود ونحو 131 في المئة في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.

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