ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع بأقل من التقديرات

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال يونيو/حزيران الجاري، مع المخاوف التجارية.

وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة سجل 98.2 نقطة في الشهر الجاري بالقراءة المعدلة، مقابل 100 نقطة في مايو/أيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد سوف تسجل 97.4 نقطة في الشهر الجاري.

وأرجعت البيانات تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى مخاوف التعريفات الجمركية وسط الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، بالإضافة إلى القلق حيال الاقتصاد القومي وتوقعات ارتفاع معدل البطالة.

في حين شهد مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية ارتفاعاً من 110 نقطة في الشهر الماضي،إلى 111.9 نقطة في يونيو/حزيران الجاري.

بينما تراجع مؤشر توقعات الاقتصاد المستقبلية إلى مستوى 89.3 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 93.5 نقطة في مايو/أيار الماضي.

وبالنسبة لتوقعات معدل التضخم فقد ارتفعت إلى 2.7 بالمائة في يونيو/حزيران الجاري، مقارنة مع 2.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنسبة 0.1 بالمائة إلى 96.102.